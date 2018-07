'Kleine tatta' Ares heeft het gemaakt op WOO HAH!

HILVARENBEEK - "Ik heb tantu veel nieuwe pokoes" zegt Ares tegen een publiek dat zin heeft om de zondag op de Canna stage in stijl te openen. De rapper uit Oosterhout begint nog relatief gemoedelijk, maar het energiepeil wordt al een stuk omhoog getild als Yung Nnelg een gastoptreden in zijn set verzorgt. Net als zijn Brabantse collega is de Amsterdammer goed bij stem en hoeven zij niet te leunen op van tevoren getapete vocalen.

"Dit is geen pokoe om in je kamer in je eentje te draaien" zegt Ares niet veel later tegen het publiek, om vervolgens het sfeervol ingetogen 'Camera's' te laten horen. Het publiek zingt het refrein hoofdknikkend mee, terwijl de DJ achtergrondvocalen verzorgt.

Dat Ares slechts voor een half uurtje geboekt is belet hem niet om dat tijdsbestek er het beste van te maken. "We moeten soort van bijna stoppen", zegt hij nadat zijn tijd er op een paar minuten na op zit, "maar 'fuck the system', we gaan nog even door!" Het recente werk van Ares is kalm en dromerig van aard, maar dat is niet de sfeer waarin hij zijn set afsluiten wil.

In de tracks die volgen werkt hij zich zo in het zweet dat hij zich gedwongen voelt zijn shirt erbij uit te trekken. Het publiek reageert vol overgave op de energie die hij loslaat in die laatste tracks en scandeert zijn naam, terwijl de rapper gelaten zijn armen laat hangen en het hoofd omhoog richt met een dankbare lach op zijn gezicht.