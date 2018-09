Kluun schrijft 25e Grôot Dikteej van de Tilburgse Taol

Van de Klundert, bekend van zijn bestseller Komt een vrouw bij de dokter, woont al jaren in Amsterdam maar is geboren en getogen in Tilburg. In zijn aanstaande roman gaat hij ook uitgebreid in op die Tilburgse roots. Van de Klundert (die sinds kort weer onder zijn eigen naam publiceert en niet meer als Kluun) beheerst het Tilburgs volgens de dictee-organisatie nog altijd goed. Waar zijn tekst over zal gaan, is nog niet bekend.