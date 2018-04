Koningsdag in Tilburg: wat heeft het de stad gebacht?

Tilburg Zingt: leer de teksten van alle nummers vast uit je hoofd!

25 april TILBURG - Donderdagavond is het weer zo ver: Tilburg Zingt is terug op de vertrouwde locatie aan de Schouwburgring. De playlist van de vijftiende editie van het Tilburgse meezingfestijn is mede samengesteld door lezers van het Brabants Dagblad. De volledige playlist werd eerder al bekendgemaakt.