Koortsachtige voorbereidingen voor Tilburgs winkelfeestje

TILBURG - In het stadshart van Tilburg wordt koortsachtig gewerkt om donderdag de eerste zes nieuwe winkels te kunnen openen. Vooral voor de nieuwe Hema telt elke minuut. ,,We zijn met man en macht aan het werk, het is echt spannend of we het op tijd halen", zegt een woordvoerster.

Vastgoedeigenaar Wereldhave viert donderdag de opening van de eerste zes nieuwe winkels in hartje Tilburg: Hudson's Bay, de nieuwe Hema, Costes, Tumble and Dry, Rojami's en Sissy Boy Homeland. Vooral bij de eerste zaken wordt momenteel tot diep in de avond doorgewerkt om tijdig de eerste klanten te kunnen ontvangen.

De opening van deze winkels is pas het begin van de grote veranderingen in het stadshart. Later dit jaar opent Decathlon de deuren aan het Pieter Vreedeplein, begin volgend jaar volgt Primark aan het Stadhuisplein. Met de Frederikstraat komt er een hele nieuwe winkelroute bij. Het Pieter Vreedeplein wordt intiemer en groener gemaakt en ook de Emmapassage wacht een flinke facelift. ,,Ik ken geen andere binnenstad waar momenteel zo snel zo'n majeure ingreep wordt gedaan", zegt retailexpert Rupert Parker Brady zaterdag in het Brabants Dagblad.

Heikel punt

Tilburg had lang het imago van 'de Aldi onder de winkelsteden', maar volgens marketingdeskundige Hans van Tellingen ontworstelt Tilburg zich snel aan dat verleden. ,,Tilburg hoort nu bij de winnaars. Primark vestigt zich niet in Breda, maar wel in Tilburg, dat heeft meer massa."