Kop-staart-botsing in Tilburg: een persoon lichtgewond

VIDEO Mudita lanceert eerste album bij Paradox

19:00 TILBURG - De drie kennen elkaar van het Conservatorium in Tilburg: zangeres Sanne Rambags, trompettist Koen Smits en pianist Sjoerd van Eijck. Vrijdagavond is de lancering van hun debuutplaat 'Listen to the sound of the forest' bij Paradox. Stilte en intimiteit zijn belangrijke elementen op het album.