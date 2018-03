Kopstukken motorclub Satudarah komen vrij, ook Angelo M. uit Tilburg en Redouan I. uit Goirle op vrije voeten

UpdateZWOLLE/TILBURG - Vier van de vijf kopstukken van motorclub Satudarah komen op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Zwolle vrijdag besloten. De landelijke leiders worden verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie, en zaten sinds enkele maanden in voorarrest. Het proces tegen het Twentse kopstuk Michel B. is na fouten stopgezet, en moet later opnieuw worden opgestart.

Xanterra (44) en Angelo (41) M. uit Tilburg, Paul M. (48) uit Maastricht en Redouan I. (41) uit Goirle kwamen vrijdag allemaal voor een regiezitting naar de rechtbank in Zwolle. Tijdens de zitting vroegen al hun advocaten om de voorlopige hechtenis te schorsen. Met succes: zaterdag worden de vier vrijgelaten. Wel blijven ze verdachte in het strafproces, en is het ze verboden zich nog met de motorclub te bemoeien en een Satudarah-hesje te dragen.

Jaren duren

Een van de hoofdredenen voor de vrijlatingsverzoeken is het verwachte verloop van het strafproces: het kan volgens de advocaten nog wel jaren duren voordat het tot een inhoudelijke zitting komt, onder meer omdat er naar schatting minstens 70 verdachten moeten worden gehoord.

Ook wil het OM vier 'anonieme, bedreigde getuigen' horen. Dat zijn getuigen wiens vrees voor represailles na het afleggen van een verklaring zo reëel is, dat hun identiteit onbekend blijft voor de verdediging en de verdachten. In dat geval worden de redenen voor zo'n speciale behandeling, en de betrouwbaarheid van de verklaring door een rechter worden getoetst. In een ander strafproces duurde het volgens een van de advocaten onlangs zes maanden om één zo'n getuigen te verhoren.

In juni staat er een volgende regiezitting op de planning in het huidige strafproces. Het OM probeert tegelijkertijd in een tweede procedure om Satudarah MC te laten verbieden.

Michel B.

De zaak tegen oud-Enschedeër Michel B., ook verdachte in het strafproces, werd vrijdag na aanmerkingen van zijn advocate afgebroken: het OM leverde de dagvaarding in zijn zaak niet op rechtmatige wijze aan. Daarom moet er nu een nieuwe dagvaarding worden gemaakt, die wel op de juiste wijze moet worden uitgereikt.

Zijn dagvaarding is afgegeven bij zijn in het Duitse Alstätte, terwijl justitie wist dat Michel B. in Oostenrijk zat. Hij zit daar sinds begin februari in de cel, in afwachting van een eventuele uitlevering aan Nederland. "Omdat er veelvuldig contact is tussen het OM en de Oostenrijkse collega's, lijkt het mij vrij simpel om een briefje naar Oostenrijk te sturen", verklaarde de rechter. "Daarom is de huidige dagvaarding nietig." 'Mima' B. gaf in het verleden leiding aan het Twentse Satudarah-chapter Eastside.

'Bewuste keuze'