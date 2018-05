Korvel: zwembad, tuinmeubels of barbecue op straat, dan op de bon

Uitslaande brand in apparte­ment in Tilburg, brandweer redt twee honden

20:12 TILBURG - In een appartement aan de Europalaan in Tilburg is maandagavond even voor half 8 brand uitgebroken. Er was sprake van een uitslaande brand. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.