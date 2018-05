Korvels

COLUMNCharlène was het, geloof ik. Of Marianne Weber, dat verschil hoor ik nooit zo goed. Ze zong over een moeder en een bosje rozen. Voor het huis zat een man in een hempje in een tuinstoel. Hij lachte luid en riep iets naar zijn vrouw. Yanny, geloof ik. Of Laurel, dat verschil hoor ik nooit zo goed. Zonnetje, biertje, muziekje: woensdagmiddag op z'n Korvels. Niet voor niets een anagram van Volkser.