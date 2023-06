Kringloopwinkel GOED is GOED zoekt een nieuwe plek: 'Ik wil niet weg uit Tilburg'

Video van de dag: Duitse zangeres Helene Fischer verlaat na botsing bebloed het podium

De Duitse zangeres Helene Fischer heeft zich zondagavond tijdens een concert in Hannover bezeerd. De superster is tijdens een trapezeact in haar gezicht geraakt door de benen van een acrobaat. Ze zwaaide enkele meters boven het publiek toen ze haar hoofd stootte. De zangeres staat bekend om haar gevaarlijke stunts en acrobatische prestaties.