Kroegen in Tilburg en Eindhoven doneren alle fooien: 'Keep the change, change the world!'

Decathlon laat oog op Til­burg-Noord vallen voor bouw distribu­tie­cen­trum

7:30 TILBURG - Sportwinkelketen Decathlon klopt in Tilburg aan de deur om er zijn Nederlandse distributiecentrum te bouwen. Het oog is gevallen op het toekomstige bedrijventerrein Zwaluwenbunders in Noord. 'Enkele honderden arbeidsplaatsen' liggen daar volgens het bedrijf in het verschiet.