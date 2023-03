Kruikenmunt ‘te snel’ na carnaval waardeloos: ‘Ik heb mijn kater amper uitgeslapen’

Sint Annaplein in Baarle voor tweede keer in zes maanden opgebroken: nieuwe stenen blijven niet goed liggen

BAARLE-NASSAU - Voor de tweede keer in een half jaar moet het Sint Annaplein in Baarle-Nassau opnieuw bestraat worden. De stenen die eind vorig jaar werden gelegd blijven niet goed liggen. De oorzaak is volgens de gemeente niet bekend.