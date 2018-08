Kunnen robots en mensen elkaar begrijpen? Doe mee aan Tilburgs onderzoek op Lowlands

Rond 12.00 uur barst het middagprogramma los met The Fever 333 in de India en Festimi Soundsystem in de Hacienda-tent. Later op de dag staan onder meer Gorillaz, Blaudzun, The War On Drugs, The Wombats en De Jeugd van Tegenwoordig op het programma. Ook onder meer Kendrick Lamar, N.E.R.D., Dua Lipa, De Staat, Patti Smith en De La Soul geven in het weekend een optreden op een van de twaalf podia.