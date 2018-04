Kunstloc is nieuwe naam na fusie van Kunstbalie en bkkc

Kunstbalie zit nu nog aan de Ringbaan Oost, bkkc aan de Spoorlaan. De fusie is met ingang van 1 juni. Aan het eind van het jaar verhuist de nieuwe organisatie naar de LocHal in de Spoorzone. De nieuwe naam heeft een duidelijke relatie met de nieuwe locatie.

Amateurkunst

Directeur van Kunstloc Brabant wordt Chris van Koppen, huidig directeur van bkkc. ,,We bouwen aan een toekomstbestendige sector die volop kansen ziet, samenwerkingen aangaat en waar ruimte is voor vernieuwing en experiment. Kunst en cultuur ontwikkelen onze verbeelding, waardoor we ons andere werkelijkheden kunnen voorstellen, we ons een beeld kunnen vormen van het verleden, kunnen dromen van de toekomst, ons kunnen verplaatsen in een ander.”