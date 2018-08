Kwakkelzender 3FM gaat ooit terugslaan, zegt Tilburger Domien: 'Misschien krijg ik wel spijt'

In de laatste uren werd uitgebreid stilgestaan bij het naderende afscheid. Zo trad zanger Waylon op, die Domien één van de weinige dj's noemde die hem altijd volledig heeft gesteund, en werden er oude fragmenten uit zijn tijd bij 3FM uitgezonden. Er kwamen onder meer stukjes uit zijn eerste uitzending in 2006 en memorabele fragmenten uit het Glazen Huis langs met onder anderen het aandoenlijke meisje Lot, waar alle luisteraars verliefd op werden, en 'nagellak-jongen' Tijn.

In zijn slotwoorden bedankte Domien iedereen die hem achter de schermen heeft bijgestaan en in het bijzonder zijn sidekicks Puck en Bas, met wie hij sinds november 2016 de ochtendshow maakte. De dj had naar eigen zeggen lang nagedacht over zijn woorden maar "de dj is niet groter dan de radiozender", zei hij. "De radio gaat gewoon verder."