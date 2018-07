Kwart aandelen windpark verkocht

Brabants Open: wedstrijd voor skateboar­ders. Ook in Ladybird Tilburg

11:23 TILBURG - Brabants Open is een rondreizende skateboardwedstrijd die van augustus tot november langs de vijf grote Brabantse steden trekt. Het evenement zet skatetalent in de spotlight. In Tilburg is de wedstrijd op 16 september bij Ladybird Skatepark in de Hall of Fame.