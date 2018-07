La Trappe eert broeder Samuël op zijn honderdste geboortedag: 'Heb uw vijand lief, dus ook bier'

Toen hij 77 was, verhaalde broeder Samuël, overleden in 2002, over zijn spirituele band met bier: ,,Vroeger waarschuwde men wel tegen het gebruik van bier. 'Bier is Uwen grootste vijand', zei men. Maar omdat ik in het klooster altijd heb geleerd mijn grootste vijand lief te hebben, heb ik me daar nooit zo door aangesproken gevoeld." Het grootste deel van zijn leven werkte Samuel in het brouwhuis. Eerst in de gistkelder, daarna in de kuiperij, waar hij de houten fusten maakte. Toen Samuël er niet meer werkte, liet hij zich toch nog dagelijks zien in de brouwerij. Hij was de laatste trappist die nog echt bij het productieproces betrokken was.