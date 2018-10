Laatste keer Tilburg Spint: No Hunger Games

De een na de andere instructeur zweept vanaf een podium de grote groep spinners in restaurant EVE in de Spoorzone op. Versterkt door de beats van een dj of live zang spinnen 106 deelnemers van de 'Zero Hunger Games' van Tilburg Spint gepassioneerd. Afwisselend wordt er staand gefietst, naar voren gebogen of naar achteren.