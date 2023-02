Laatste telg van de Joodse gemeenschap te Oisterwijk rust naast haar vader en moeder

Smullen van motto’s bij Kruiken en Pezerikken, maar niet overal zijn ze zo speels

TILBURG - In de oogst van carnavalsmotto’s is het heel veel ‘saome’, maar speels is anders. Wat de dialectprofessor betreft steken alleen de Pezerikken in Hilvarenbeek en de Kruiken in Tilburg boven de middelmaat uit.