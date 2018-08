Laatste week om kandidaten voor Tilburgse vrijwilligersprijzen 2018 voor te dragen

Helmonder Martin Pérez fluit Willem II - Heracles

12:22 Martin Pérez is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Willem II en Heracles van zondag (aanvang 12.15 uur). De 30-jarige Helmonder is relatief nieuw in de eredivisie. November vorig jaar floot hij met Heracles - VVV zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau.