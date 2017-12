Lachende en huilende gezichtjes wachten K3 op in Tilburg

Een van de kleine grote fans die aanwezig is, is de 5-jarige Licia. Vol enthousiasme staat ze voor aanvang van de film te dansen in de bioscoopzaal. Ze heeft zin in de film, maar nog meer zin om K3 te zien. Want ja: die mogelijkheid is er. Na de film komt K3 naar de zaal om vragen van fans te beantwoorden. Eén van die vragen is afkomstig van Licia. ,,Hoe zijn jullie K3-meisjes geworden?”, komt er een tikkeltje zenuwachtig en twijfelend uit haar mond. Waarop de zangeressen antwoorden: ,,We hebben meegedaan aan een wedstrijd en we zijn uitgekozen.”

Andere vragen die voorbijkomen zijn: Wat is jullie lievelingsdier, wat zijn jullie hobby’s en wat is jullie lievelingskleur. Iedereen krijgt een kort maar krachtig antwoord, waarna de K3’tjes de zaal weer verlaten. Alle kinderen, veel van hen verkleed in K3-pakjes, gaan met lachende gezichtjes (soms huilende omdat ze K3 niet mochten aanraken) naar huis.

Als het publiek eenmaal huiswaarts is gekeerd, rusten Hanne, Klaasje en Marthe even uit in een klein zaaltje. Daar vertelt Klaasje wat ze zelf van de film vond. ,,Het is heel erg wennen om je gezicht zo in het groot te zien.” Het publiek heeft daar gelukkig geen moeite mee en reageerde dolenthousiast op Love Cruise. Iets waar Hanne heel blij mee is. ,,Het Brabantse publiek bestaat uit veel leuke, enthousiaste mensen. We zijn overal leuk ontvangen. Eerst in Eindhoven en nu hier in Tilburg. Het is ook heel fijn om te zien hoe ouders reageren. Vooral de kinderen zijn altijd heel enthousiast over alles wat we doen, maar nu waren het ook de ouders die zeiden: het was echt leuk en tof.”

Op de vraag of ze vanavond Tilburg nog onveilig gaan maken, antwoorden de meisjes braaf: ,,Nee, we gaan slapen. We moeten morgen om 05.00 uur alweer ergens zijn.”

Nog even druk dus, maar rond kerst hebben Klaasje, Hanne en Marthe een korte vakantie. Dan zoekt Klaasje lekker de zon op, terwijl Hanne en Marthe hun familie bezoeken. En de plannen die daarna volgen? Die staan al klaar. ,,Er staat momenteel nog een tour door Vlaanderen en Nederland op de planning. Tussendoor nog wat zomeroptredens. En er komt nog een nieuw project, een verrassing. Oh, en waarschijnlijk ook een nieuwe cd!”

Volledig scherm De 5-jarige Licia mocht een vraag stellen aan haar grote idolen. © Karen Luiken/BD