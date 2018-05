Lage straf voor Tilburgse pedofiel (33): jaar cel geëist, twee weken gekregen

De straf van de rechtbank in Breda is veel lager dan de 2 jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk die was geëist. Dat komt onder meer omdat de man geen straf krijgt voor het bezit van kinderporno in 2016. Het Openbaar Ministerie was daarover niet duidelijk genoeg in de dagvaarding, aldus de rechtbank.

Daarnaast is de man vrijgesproken van de stalking van een meisje dat hij via petanque had leren kennen, een sport die ze allebei speelden. Hij stuurde haar allerlei seksberichten. Hoewel de rechtbank de inhoud 'laakbaar' noemde was er pas sprake van stalking in een korte periode in 2017. Die halve week was te kort om juridisch van stalking te spreken.