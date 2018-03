Landgoed De Groene Kamer in ijskast: 'Eisen Tilburg zijn desastreus'

Berkelmans deelde zijn besluit vrijdagmorgen in een gesprek met wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, ruimtelijke ordening) mee. Hij is teleurgesteld dat de gemeente steeds nieuwe voorwaarden stelt. In dit geval een volgens hem 'desastreuze koppeling van bestemmingsplannen''. ,,Helaas kunnen we niet anders concluderen dat onder deze condities verder investeren niet verantwoord is.”