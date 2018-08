Lange file op A58 richting Eindhoven door ongeluk met vrachtwagen, weg om 17.00 uur vrij

Tilburg: Thrillerau­teur Tomas Ross is gast bij Boeken rond het Paleis

9:26 TILBURG - Boeken rond het Paleis is dit jaar geen ommetje rond het Paleis.Het Willemsplein is niet beschikbaar. Dat is het gevolg van de verbouwing van het stadskantoor. De ruim 200 kramen van de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland staan deze keer op het Koningsplein, de Katterug en de Paleisring. Het evenement is op zondag 26 augustus.