Lastpakken in zwembad Stappegoor waren niet te temmen: ‘Dit was uitzonderlijk’

,,Gaat dit goedkomen?” vroeg hij nog aan één van de zwembadmedewerkers - op het moment hij de kassa passeerde. Toen zaterdagavond om 18.30 uur het feest nog moest beginnen, hing de spanning al in de lucht. Je zag het aan het gedoe bij de ingang, vertelt de Tilburger - die uit voorzorg niet met zijn naam in de krant wil. Er werd gedrongen, geruzied, gescholden. ,,Een aantal jongens was er echt op uit om te rellen. ‘Dit loopt geheid uit de hand’, zei ik nog. Maar de medewerker zei: ‘We hebben genoeg personeel’.”