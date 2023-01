Leeg? Geen fut? Lot van Os laadt mensen op met positieve energie: ‘Je bent goed zoals je bent’

Fran Sol kan naast Demouge en Coopal komen

Als Fran Sol scoort in de thuiswedstrijd van Willem II tegen Vitesse zondag, dan evenaart hij een prestatie van Frank Demouge en Coy Koopal. Zij waren tot dusverre de enige spelers van de Tricolores die na 13 speelronden op minstens 10 doelpunten stond. Demouge deed dat in het seizoen 2008/2009 en scoorde in de eerste 13 competitiewedstrijden 11 keer, Coopal mikte 10 keer raak in de eerste 13 competitieduels van het seizoen 1960/61.

21 november