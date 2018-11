Legionella aangetroffen in rioolzuivering Tilburg

Wat moet die professor achter de draaitafel?

7:00 TILBURG - Met gemak mixt hij college- en concertzaal. Als professor doctor Arbeidsmarktvraagstukken aan de Tilburg University duikt hij veelvuldig op in de media. Als dj Hi-tone draait Ton Wilthagen tijdens festivalletjes en in café’s. ,,Een hoogleraar hoeft toch niet per se met de NRC in de schommelstoel?”