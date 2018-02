Lek drinkwaterleiding dicht, verkeer Dr. Hub van Doorneweg over één rijbaan

Doe Maar weer een avondje thuis in Tilburg met optreden in 013

11:30 TILBURG Doe Maar bestaat 40 jaar jaar en viert dat ook in de stad waar de band ooit thuis was. Op woensdag 17 oktober speelt Doe Maar met frontman Henny Vrienten in 013. ‘Er verandert NIX’ is de titel van een uitgebreide clubtour. Dat belooft een avond met klassiekers als 'Doris Day', 'Is Dit Alles' en 'De bom'.