Leren over water met leesclub Trossen Los!

Reiner Staats terug van Trappers naar Kemphanen

9:16 Reinier Staats keert terug naar Eindhoven Kemphanen. De 27-jarige verdediger speelde de laatste jaren voornamelijk in het toekomstteam van Trappers in de BeNeLiga, maar kwam een enkele keer ook uit voor de hoofdmacht van de Tilburgers in de Duitse Oberliga.