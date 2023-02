Leuk volgens local Xamara: 'Dit is een goede plek om gratis concerten te bezoeken'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Want wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is de beurt aan Xamara Schwarzenegger (23) uit het centrum. Dit zijn de lievelingsplekken van Xamara!

Over Xamara

Xamara woont voor haar studie, Creative Concepts for Communication aan de Acadamy for the Creative Economy Tilburg (Fontys), op kamers in het centrum van Tilburg. In haar vrije tijd volleybalt ze bij studentenvolleybalvereniging GEPIDAE.

Hall of Fame

“Hall of Fame is een creatieve, gratis werkplek. Het is minder druk dan de Lochal, vooral als je er wil zitten om te studeren. Dit is een fijne plek voor als je een opleiding volgt waarbij je iets uit moet voeren of iets moet proberen, Hall of Fame moedigt dit aan.”

Volledig scherm Foto: Facebook Hall of Fame

Brunchcafé Koppig

“Brunchcafé Koppig heeft hier superlekker eten, want het personeel maakt de basicbroodjes wat specialer. Ook zijn er lekkere smoothies. Ik had de ‘Bravocado’, een boterham met avocado, chilivlokken en aardbeien. Ik dacht: rare combinatie, maar het was superlekker.”

Volledig scherm Hanna en Julia openen Koppig Brunchcafé © indebuurt Tilburg

Paradox

“Paradox is een goede plek om goedkoop of gratis bandjes en beginnende artiesten te zien. Artiesten die hier optreden hebben verschillende stijlen, dus het is vaak iets wat je niet verwacht of waar je zelf niet per se naar luistert. Ik ben een keer naar een concertje van de eerstejaars rockacademiestudenten gegaan. Als je daar in het publiek staat, is het net een familie. Als je bijvoorbeeld gaat dansen, kijkt niemand je raar aan.”

Volledig scherm Foto: indebuurt Tilburg

Alp döner

“Hier werken leuke mensen en haal je een lekkere kapsalon, echt waar voor je geld. Dit komt door de friet en de saus. De friet is namelijk knapperig, niet zompig en ik hou van lekker veel knoflooksaus. Dat zit daar wel op. Het is van hen naar mij 20 minuten rijden, maar dan is het nog steeds zo warm dat ik moet uitkijken dat ik mijn tong niet verbrand.”

Gianotten Mutsaers

“Ik ben een fan van boeken en dit is dé plek om rond te lopen en in een wereld van boeken te leven. Het is heel leuk dat ze er ook stripboeken en limited edition boeken hebben. Die zien er prachtig uit en staan op een mooie display en dan denk ik ‘o ja, daar gaan we weer’. Ik kom er niet met lege handen naar buiten. Ik ga zelf vaak voor dark fantasy en new adult boeken.”

Volledig scherm Foto: Gianotten Mutsaers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Tilburg. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!