Libra Revalidatie start behandeling comapatiënten vanaf 25 jaar: 'dit is een belangrijke stap voorwaarts'

Het programma heet Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) en kan gestart worden zodra patiënten stabiel zijn en niet meer afhankelijk van apparatuur om in leven te kunnen blijven. Libra Revalidatie biedt de behandeling, als enige in Nederland, sinds 1987 met succes aan voor kinderen en jongeren tot 25 jaar. In 85 procent van de gevallen verhoogt het de kans op herstel aanzienlijk, stelt Libra Revalidatie.

Wetenschappelijk bewijs

,,Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de ketenzorg voor mensen met ernstig hersenletsel", zegt Vincent Buitendijk, Raad van Bestuur van Libra. ,,We doen dit niet alleen. We zullen het samen met de hele keten rond deze groep kwetsbare patiënten, waaronder andere revalidatiecentra en verpleeghuizen, verder vorm geven. We zijn blij dat we nu eindelijk zorg mogen bieden aan deze groep."