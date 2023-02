Lichaamsresten, prostituees en seriemoordenaar: dit gebeurde deze week vlak over de grens bij onze zuiderburen

Overzicht grensverhalenWat gebeurde er afgelopen week vlak over de grens bij onze zuiderburen? We zetten bijzondere en spraakmakende verhalen op een rijtje. Lees hier de grensverhalen.

• De oud-topman van Coca-Cola Craig Cohon (59) betaalt met 4000 kilometer lange voettocht zijn ‘schuld aan de aarde’ terug. De Canadese multimiljonair vindt eigenlijk dat niemand hem aardig hoeft te vinden. We ontmoeten hem aan de rand van de Kalmthoutse Heide waar hij via Essen al nordic-walkend de Nederlandse grens bereikt. ,,Ik ben namelijk een van die babyboomers, die heeft bijgedragen aan de klimaatpuinhoop waarin de wereld terecht is gekomen. Beschamend.”

• In België gebeuren niet vaak zware ongelukken met vuurwerk. Toch raakte een 16-jarige jongen uit Essen zaterdagavond zwaargewond geraakt nadat illegaal vuurwerk in zijn hand was ontploft. Volgens de korpschef is het pas het tweede incident met lichamelijke verwondingen in twintig jaar.

• In de kelder van een appartementsgebouw in de Bisschoppenhoflaan in het Belgische Deurne zijn vrijdagavond lichaamsresten aangetroffen. In de kelder waar de lichaamsresten gevonden werden, zouden volgens buren vaak daklozen en druggebruikers samenkomen.

Ook prostituees werken hun klanten af in de schamele appartementen erboven.

Volledig scherm De kelder. © HLN

• Seksueel geweld, messteken en wurgingen met koorden. Het was de modus operandi van deze Belgische seriemoordenaar Stephaan Du Lion. Hoe de glazenwasser wegkwam met vier moorden, tot hij zich versprak: ‘Volgens mij was de keuken links’.

• ‘Hij belde naar mijn werk en zei dat ik met een kleuter in bed had gelegen’. Deze vrouw wordt drie jaar gestalkt na kennismaking via datingsite. Lees hier hoe het er in de rechtbank aan toe ging.