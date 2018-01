Lieke Marsman, hoofdgast op Tilt, wil graag tips over de stad Tilburg

TILBURG - De schrijfster en dichteres Lieke Marsman (29) is in maart 'writer in residence' bij het literair festival Tilt in Tilburg. Ze logeert half maart een weekje in de stad en schrijft een verhaal dat is geïnspireerd door haar belevenissen en ontmoetingen. Marsman vraagt de lezers van het Brabants Dagblad om haar te tippen. Welke plekken in de stad moet ze zeker gaan bekijken? Welke mensen moet ze zeker spreken?

Lieke Marsman woont in Amsterdam en is in 1990 geboren in Den Bosch. Vorig jaar publiceerde ze twee boeken: haar eerste roman 'Het tegenovergestelde van een mens' en gedichtenbundel 'Man met hoed'. Voor haar debuut, de poëziebundel Wat ik mijzelf graag voorhoud' in 2011 won ze de C. Buddingh'-prijs.

Als writer in residence in Tilburg treedt Lieke Marsman in de voetsporten van lja Leonard Pfeijffer, Annelies Verbeke, Maartje Wortel en Yves Petry. Festival Tilt kiest voor Marsman omdat zij op dit moment een van de meest experimentele auteurs van Nederland is. Tilt-medewerker Fran van den Boogaart: ,,Dat bewees ze al met haar debuut, maar vooral in het onlangs verschenen 'Het tegenovergestelde van een mens' toont ze haar lust tot experimenteren: het boek vermengt proza, poëzie en essay en is allerminst een boek in de klassieke zin van het woord. Ze past bij Tilt, want het festival heeft cross-over, experiment en vernieuwing centraal staan."

Aan lezers van het Brabants Dagblad vraagt ze advies. Wat mag ze zeker niet missen in de stad en wie moet ze zeker spreken?

Ze vraagt om haar in maximaal 100 woorden een advies te geven. Ze kiest er dan drie uit en wil die tipgevers graag ontmoeten. Ook krijgen die lezers van BD een VIP-ticket voor het Tilt-festival twee personen.

Op info@tilt.nu zijn de tips welkom. Tilt

Het thema van Tilt is dit jaar 'privacy'. Daarmee wijkt de organisatie af van het thema van de landelijke boekenweek, dat is Natuur. Tilt is van mening dat met de #metoo discussie 'privacy' urgent is en verwijst naar de romans van Griet Op de Beeck die scheef over misbruik door haar vader en Charlotte Mutsaers die een roman maakt over haar overleden broer Barend, een eigenzinnige kluizenaar.

Lieke Marsman past in dat rijtje. Ze is een geëngageerd auteur, die via social media vaak van zich laat horen, zowel over haar werk als over haar persoonlijk leven.

Tilt Festival is van 10 tot en met 17 maart en is het grootste literaire festival van het zuiden.