Lift Tilburgse flat al sinds 23 maart kapot. 'We worden niet serieus genomen'

TILBURG - Ze wonen al 48 jaar gelukkig in de flat aan de Componistenlaan in Tilburg-Noord. Maar nu de lift van de seniorenflat al weken kapot is, is dat woongenot voor Jan Engel (72) en zijn vrouw (82) ver te zoeken. ,,Als de lift kapot is, moet ik binnen blijven!"

,,Mijn vrouw is gehandicapt en is slecht ter been. Omdat wij op drie hoog wonen, hebben wij de lift echt nodig," vertelt Engel. Maar sinds 23 maart is een van de twee liften in het gebouw kapot. Hoewel de monteurs regelmatig komen, is de lift nog steeds niet gemaakt. ,,Het interesseert onze huismeester niet. We worden niet serieus genomen", roept Engel boos.

Drie verdiepingen boven hen woont Elly Stokkermans (69). Ook zij is ontevreden over de samenwerking tussen woningcorporatie WonenBreburg. ,, De liften werken niet, er wordt niet gecommuniceerd en dan komen we erachter dat de informatie die we wel krijgen, niet klopt. We zijn niet achterlijk."

Hond tussen de deur

Maar de liften van het flatgebouw zijn niet het enige probleem. Ook de hoofdingang heeft regelmatig storing. ,,Ik had de schrik van mijn leven toen afgelopen week de deuren ineens dichtgingen. Mijn hondje zat daar bijna tussen," vertelt Stokkermans terwijl ze naar de hond kijkt. ,, De rechterlift, de linkerlift, de hoofdingang... Alles heeft storing."

Overmacht

,,Bij WonenBreburg proberen wij alles zo snel mogelijk op te lossen," zegt huismeester Piet van der Aa. ,, Maar we kunnen er niet zo maar een lift bijplaatsen. We zijn afhankelijk van het bedrijf dat de lift maakt, op hun moeten wij wachten. Een kapotte lift is overmacht."

Volgens Engel is wachten geen optie. ,,Er zijn 144 woningen. Al die mensen moeten nu met één lift, waarbij er koffers, fietsen en scootmobielen meegaan. Wat als er iemand een ambulance nodig heeft? Wat als deze lift ook uitvalt? Moet mijn vrouw dan maar de hele dag binnenblijven?"