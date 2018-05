Ligbad vol gehaakte hartjes op Heuvel Tilburg. 'Iedereen kan erin komen zitten'

Tilburg waterstad: op weg naar minstens 1000 Blauwe Tuinen

11:20 TILBURG - Over drie jaar heeft Tilburg er minimaal 1.000 Blauwe Tuinen bij: tuinen van burgers, scholen en organisaties of bedrijven die zo zijn ingericht dat ze water vasthouden, in plaats van dat dit regelrecht het riool in stroomt. Dat is in ieder geval het streven van de stichting Op Groene Voet en Lucy Bathgate.