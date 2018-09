Lijst 5 wint Dorpsquiz Berkel-Enschot voor tweede keer

Joost de Beer namens de organisatie: ,,Vanaf het eerste begin is de Dorpsquiz een succes. Er doen elk jaar zo'n 2200 mensen aan mee."

Andere jaren waren de vragen ingedeeld per categorie, nu stonden ze allemaal door elkaar. Volgens De Beer werden de vragen over de kunstwerken in het dorp als het moeilijkst ervaren. Drie dames van Team Torenakker beamen dat: ,,We doen al vier jaar mee. Het is elk jaar niet makkelijk, maar inderdaad waren de vragen over de kunstwerken het moeilijkste. Je denkt dat veel op Google te vinden is, maar dat is niet zo."

Rond 23.00 uur maakte De Beer de uitslag bekend. Net als vier jaar geleden bij de eerste editie kwam Lijst 5 als winnaar uit de bus. Het team mag op het podium om de prijs, een bokaal in de vorm van een vinger, in ontvangst te nemen. Marthe Robben staat samen met haar neef Pieter Vromans vooraan. Voor de doe-opdracht verkleedden ze zich als prins en prinses. ,,Vervolgens moesten we bij zwembad de Rauwbraken een zandkasteel bouwen."

Lijst 5

Lijst 5, een verwijzing naar de politieke partij die een familielid ooit leidde, is net een jaarlijkse familie reünie aldus Robben. ,,We zijn met zo'n 30 man, jong en oud. Handig, want de ouderen zijn niet zo handig in het online zoeken. Daarentegen weten zij sommige dingen uit het hoofd."

Waar iedereen goed in is, is feestvieren. Dat kenmerkt de Dorpsquiz ook, aldus De Beer. ,,Natuurlijk gaat het om de quiz, maar het merendeel doet volgens mij mee voor het feest na afloop."

Volledig scherm Marthe Robben (L) en haar neef Pieter Vromans (R) moesten als prins en prinses een zandkasteel bouwen, één van de opdrachten van de Dorpsquiz BerkelpEnschot © Rudolf Robben

Volledig scherm Hanny Robben (L) neemt namens het winnende team Lijst 5 de eerste prijs in ontvangst van de Dorpsquiz Berkel-Enschot © Rudolf Robben