Lijst grote artiesten die WOO HAH-festival Tilburg afzeggen groeit: fans reageren teleurgesteld

Bronson, naast rapper ook populair als presentator en kok, scheurde onlangs zijn meniscus en kan daarom niet optreden op het festival dat dit jaar van de Spoorzone in Tilburg naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek verhuist. De organisatie van het prijswinnende WOO HAH, waarin poppodium 013 nauw betrokken is, heeft in Tekashi 6ix9ine binnen een dag een vervanger gevonden.

Eerder gaven Cardi B, Trippie Redd, Smokepurpp en Blackbear om uiteenlopende redenen al forfait voor het festival. Cardi B, deze week nog in het nieuws als eerste vrouwelijke rapper met twee nummer 1 hits in de Verenigde Staten, werd dit jaar zwanger van rapper Offset, die als onderdeel van headliner Migos dan weer wel naar WOO HAH komt. Redd, Smokepurpp en Blackbear kampen met privéproblemen.

Woede en begrip onder fans

Onder bezoekers van het festival lopen de reacties uiteen. Er worden flink wat kaartjes te koop aangeboden. Maar waar de een woedend is - 'Ik hoop echt dat jullie hier iets tegen doen. De line-up was leuk, maar dat is al lang niet meer het geval' -, is de ander begripvol. Weer een ander reageert vooral met cynisme: 'Houden jullie nog wel iemand over voor de line-up?' Ook worden er veel ideeën geopperd voor alternatieve optredens op het hiphop- en R&B-festival.

De kans is aanwezig dat er snel nog een afzegging gaat volgen. De Britse artiest J. Hus, die ook zou komen, is namelijk onlangs opgepakt voor wapenbezit. Het Engelse festival Wireless heeft al laten weten dat Hus niet kan komen spelen. Op het WOO HAH-affiche blijft de naam van de Britt vooralsnog staan, maar hij hint op Twitter al op een annulering:

Verleden van pech

Wat de teleurstelling extra voedt, is dat het absoluut niet de eerste keer is dat publiekstrekkers op het laatste moment verstek laten gaan. Vorig jaar kwamen popsterren Lil Uzi Vert, French Montana en Mike Will Made It niet opdagen. De grootste pecheditie was 2016, toen met Future en Mac Miller de twee grootste namen allebei thuis bleven. Het euvel begon al bij de eerste editie in 2014, toen Earl Sweatshirt vervangen moest worden.

WOO HAH

In totaal treden er op 14 en 15 juli zo'n zeventig acts op tijdens het festival, dat zich vooral richt op hiphop, R&B en beats. Voor het eerst vindt WOO HAH plaats op het evenemententerrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Na twee uitverkochte edities op de vorige locatie in de Tilburgse Spoorzone, was WOO HAH uit zijn jasje gegroeid.