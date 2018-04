Likkende en barbecueënde Brabanders gaan met lekker weertje snel naar buiten

45 leden motorclub No Surrender gecontro­leerd; een persoon aangehou­den, meerdere bekeurin­gen uitgedeeld

11:28 POPPEL - Bij een politiecontrole door de Belgische en Nederlandse politie in het Belgische Poppel zijn dinsdag 45 leden van motorclub No Surrender gecontroleerd. Een persoon is aangehouden en er werden wapens en drugs gevonden. De man had vijftien gram cocaïne in bezit.