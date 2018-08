Linda Oerlemans verder onder vlag ONS Tilburg

Vrouw die poep naar Tilburgse agent gooide twee jaar vast

19:49 BREDA/TILBURG - De 36-jarige Ajan F. uit Eindhoven maakte zich schuldig aan een belediging toen ze in maart poep naar een agent gooide. De rechtbank in Breda heeft haar vrijdag veroordeeld tot twee jaar opname in een inrichting voor veelplegers. Ze heeft een duimendik strafblad, sinds ze in 2016 naar Nederland kwam.