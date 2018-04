Linkerrijstrook A58 bij Tilburg dicht na ongeval

Sean Scully: tussen Mondriaan en Rothko

7:00 TILBURG - Dé verrassing bij de expositie van Sean Scully in De Pont zit op de middenruimte van het Tilburgse museum, de plek waar normaliter de uit kalkstenen opgebouwde cirkel van Richard Long ligt. Daar is een soort achthoekig paviljoen geplaatst met op de buitenkanten acht recente schilderijen van Scully. Niet met de verticale of horizontale kleurvlakken waarvan de wereld hem kent, maar schilderijen van een jongetje, spelend in het zand op een strand.