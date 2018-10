Lokfiets leidt politie naar zeventien vermoedelijk gestolen fietsen in Tilburg, twee verdachten aangehouden

update Hennepkwe­ke­rij aangetrof­fen bij brand in loods in Tilburg, 58-jarige bewoner aangehou­den

17:02 TILBURG - Aan de Bredaseweg in Tilburg is maandagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen bij een brand in een loods bij een woning. De 58-jarige bewoner werd aangehouden. De brand ontstond rond 12.40 uur vermoedelijk door kortsluiting, zo meldt de politie.