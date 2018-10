Loodgieter of ICT’er? Dan ben je als werkzoekende in Midden-Brabant spekkoper

TILBURG/WAALWIJK - Ben je opgeleid voor loodgieter, CNC verspaner, systeemontwikkelaar of zelfstandig werkend restaurantkok? Of ben je bereid je in die richting te laten bij- of omscholen? Kassa! Bedrijven in de regio Tilburg/Waalwijk halen je met klaroengeschal binnen.

Het beeld dat het UWV de laatste jaren al schetste wordt met nieuwe cijfers nóg scherper. Vooral in de ‘booming’ bouw en technische beroepen knelt de krapte aan personeelskant onverminderd. In de ICT eveneens. Die sector breidt zich uit en het onderwijs sluit daar niet op aan.

Maar ook voor beroepen als medewerker klantenservice, verzorgende, verpleegkundige, schoonmaker groeit het probleem. Taaldocenten zijn in het voortgezet onderwijs en het mbo gewild. En was het al bekend dat er ook een tekort is aan hoveniers en boomverzorgers?

Het blijkt allemaal uit de jaarlijkse UWV-rapportage over de Midden-Brabantse arbeidsmarkt. En dan komen er, na de groeispurt in 2017 en de doorgroei dit jaar, in 2019 nog meer banen bij ook. Van Heusden tot Alphen-Chaam en van Hilvarenbeek tot Dongen. Procentueel het meest bij uitzendbureaus, in zorg en welzijn en zakelijke diensten, maar zeker niet daar alleen.