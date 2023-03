Luversa organiseert koffiemomenten voor ouders en hun kleintje in Tilburg: 'Ouders kunnen hier hun verhaal kwijt'

indebuurt.nlHet is gezellig druk op woensdagochtend in de huiskamer van Stadstuin Theresia. De kleedjes worden opgeruimd en de ballonnen komen tevoorschijn. Even opblazen, dan kan de pret beginnen. Vandaag organiseert Luversa Snijders-Coolen weer een Kleintje Koffie 013, waar ouders en hun kleintjes samenkomen voor een praatje en een leuke activiteit.

Terwijl de ballonnen door de kamer vliegen en de kleintjes zich al voetballend, handballend of tennissend vermaken, vertelt Luversa waarom ze Kleintje Koffie 013 is begonnen. “Omdat ik zelf zo’n plek miste. Ik ben moeder van een kindje van vijfenhalf jaar,” vertelt ze. “Ik had een groepje van mama’s verzameld waar we mee afspraken. Maar waar? We hadden behoefte aan een plek in Tilburg om naartoe te gaan.”

Laagdrempelige huiskamer

Specifieker: een laagdrempelige plek. “Tilburg had bijvoorbeeld wel kindercafé Ovide,” zegt Luversa. “Maar ik wilde van Kleintje Koffie geen horecalocatie maken. Meer een soort huiskamer waar iedereen welkom is.”

De tekst loopt door na de foto’s >

Volledig scherm Foto: indebuurt Tilburg

Samen iets leuks doen

Die locatie werd Stadstuin Theresia. Luversa liep hier toevallig binnen tijdens een markt op Koningsdag, en kwam in gesprek met het bestuur van de Stichting. Naast de locatie moest Luversa nog meer dingen regelen. Ze is zo’n drie uur per week kwijt aan het organiseren van Kleintje Koffie 013. “Vanaf het begin had ik al het idee om activiteiten te organiseren. Heel stom gezegd, maar het maakt eigenlijk niet uit wat voor activiteit je doet. Als je maar samen iets doet. Samen is alles leuker.”

Klimmen en klauteren

Zo kregen de kinderen al muziekles en een voorleesochtend. En tijdens de vierde bijeenkomst van het nieuwe seizoen Kleintje Koffie 013 verzorgt Emiel van Monkey Moves een leuke activiteit. Monkey Moves is een sportclub voor kindjes tussen de anderhalf en negen jaar oud. Emiel blaast twee klimkussens op en al snel is het klimmen, klauteren en balanceren geblazen.

De tekst loopt door na de Instagrampost >

View this post on Instagram A post shared by Luversa Snijders-Coolen (@kleintjekoffie013) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zelf ervaren

De kleintjes vermaken zich wel, dat is goed te zien. Maar ook hun ouders hebben veel aan Kleintje Koffie. “Als je voor het eerst een kindje krijgt, komt er zoveel op je af wat je nog niet wist,” zegt Luversa. “En dingen die je zelf moet ervaren. Iemand kan wel zeggen ‘je slaapt niet meer als je kinderen krijgt’, maar dat geloof je niet echt tot het je zelf overkomt.”

Nieuw ritme vinden

“Je moet opnieuw je ritme vinden,” vat Luversa het ouderschap samen. “Je energie goed verdelen, zodat je goed voor je kindje, voor jezelf en voor het huishouden kan zorgen. En daarnaast kan blijven werken.” Luversa merkt dat er tijdens Kleintje Koffie ruimte is om over deze onderwerpen te praten. “Vooral als het rustig is, dan komen de verhalen. Ik denk dat mensen hier niet zozeer komen voor informatie, maar om hun verhaal kwijt te kunnen en ervaringen te delen. Dat geeft ze steun en zorgt voor verbinding tussen de ouders. Natuurlijk komen ze ook om hun kindje te zien spelen. Wat ikzelf als moeder merk: als mijn kindje lekker kan spelen, is het al snel goed!”

Wie is de volgende Tilburger van de week?

Heb jij ook een bijzonder verhaal? Of ken je een Tilburger die wij écht moeten interviewen? Laat het weten via tilburg@indebuurt.nl. Deze Tilburgers gingen je voor.

Wil je weten wanneer jij hier met je kleintje naartoe kan? Lees hier meer informatie over Kleintje Koffie 013.

Kun je niet op woensdagochtend of zaterdagmiddag? Geen probleem: bij Kids & Koffie 013 drink je gezellig koffie met andere papa’s en mama’s en stel je jouw opvoedkundige vragen aan professionals.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Tilburg. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!