Malafide pandjesbaas snijdt zichzelf in de vingers met slechte huisvesting van arbeidsmigrant

De KBO is niet meer alleen katholiek, en de K staat ook voor meer dan ‘kienen, kaarten en keuvelen’, vindt Wil van der Kruijs

GOIRLE - Wil van der Kruijs zet zich aan een nieuwe klus: voorzitter van de KBO in Goirle. Hij heeft meer met keuvelen dan met kaarten en kienen, maar de KBO is zoveel meer dan die drie K’s. Het katholieke is er zo langzamerhand wel vanaf, ook bij Van der Kruijs zelf.

6 februari