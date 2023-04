Man (39) gewond bij steekincident in Tilburg, politie houdt verdachte (38) aan: ‘Ze ramden de deur open’

Update + videoTILBURG - Op de Vlierlaan in Tilburg heeft maandagavond een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een 39-jarige man gewond geraakt. Hij is per ambulance afgevoerd. In een woning aan de Kruizemuntweg is daarna een 39-jarige man gearresteerd. ,,We stellen onderzoek in naar de toedracht van het voorval.”