Man (42) uit Goirle bedreigt ex-vriendin met mes omdat hij het zwembad wil houden

Poolse dronkaard (34) trapt zomaar ruit in van woning in Tilburg

10:55 TILBURG - Een 34-jarige man van Poolse afkomst is zondagavond in de achtertuin van een woning in Tilburg opgepakt voor het vernielen van een ruit en een schutting. De agenten moesten pepperspray inzetten om de vandaal, die dronken was, onder controle te krijgen.