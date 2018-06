Man (46) uit Dongen aangehouden na valse 112-melding

Tamara klom uit een zwart gat dankzij para ijshockey

8:12 TILBURG - De rugoperatie van Tamara van Laarhoven eindigde in een dwarslaesie. Zonder medicijnen kan ze 2,5 uur zitten per dag. Ze knokte zich in het Nederlandse damesteam para ijshockey. Haar vizier is nu gericht op 2022: de paralympics in Beijing.