Man (49) zwaargewond na crash in Tilburg: auto schiet fietspad op, grote ravage

Tilburgse scooterrij­der (23) wil geen hulp, wil niet praten over schade en vlucht

10:38 TILBURG - Een 23-jarige bestuurder van een motorscooter is zaterdagmiddag na een aanrijding in Tilburg met een auto op de vlucht geslagen. De politie hield de verdachte even later aan. Hij bleek geen geldig rijbewijs te hebben.