Man (57) loopt met pistool over straat in Tilburg, bewoner waarschuwt direct politie

Treinreis richting Tilburg loopt uit de hand: man valt meisje lastig, beveiliger krijgt kopstoot

8:19 TILBURG – Voor de zoveelste keer in korte tijd is er in Brabant een vrouw in de trein lastiggevallen. Agenten hielden vrijdag op het station in Tilburg een man aan die het op een jonge treinreizigster voorzien had. De aanhouding van de man verliep niet zonder slag of stoot.