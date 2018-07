Man (68) gaat in Tilburg op de vuist met twee twintigers, politie vindt cocaïne

Jan Terlouw maant politiek tot actie tegen klimaatver­an­de­ring bij bezoek aan Beekse Bergen

13:01 HILVARENBEEK - Het is de technologie die het klimaatprobleem heeft veroorzaakt en het is de technologie die het probleem weer kan oplossen, als de mensen het maar écht willen. Daarom moet de politiek meer het voortouw nemen. Dat zei oud-politicus en schrijver Jan Terlouw dinsdagochtend in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek, waar hij de nieuwe zonneauto van het Nuon Solar Team van de TU Delft mocht onthullen.