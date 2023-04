Man (81) slaat vrouw (85) en gooit haar de bosjes in omdat ‘zijn’ parkeerplaats wordt ingepikt

Springrui­ter Smolders heeft podium in zicht bij wereldbe­ker­fi­na­le

Springruiter Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerfinale in de Amerikaanse stad Omaha een podiumplaats in beeld. De 42-jarige Brabander staat na de tweede wedstrijd op de zevende plaats in het klassement, met uitzicht op de medailles. Smolders begint zaterdag met 5 strafpunten aan de finale, die uit twee rondes bestaat.